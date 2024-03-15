Адресов много: где в Днепре будут выключать свет с 18 по 22 марта

В Днепре с 18 по 22 марта будут выключать свет.
Причина — проведение плановых работ компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Итак, 18 марта с 8:00 до 17:00 не будет электроэнергии по адресам:
С 9:00 до 17:00 по адресам:
19 марта с 9:00 до 17:00 по адресам:
20 марта с 9:00 до 17:00 по адресам:
21 марта с 9:00 до 17:00 по адресам:
22 марта с 9:00 до 17:00 по адресам:
Советуем зарядить повербанки!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре километровая пробка на Новом мосту «разрослась» на весь Слобожанский проспект.
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