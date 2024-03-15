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Адресов много: где в Днепре будут выключать свет с 18 по 22 марта

Сегодня 15:44
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Анонсировали отключения света на следующей неделе!

Новости Днепра про Адресов много: где в Днепре будут выключать свет с 18 по 22 марта

В Днепре с 18 по 22 марта будут выключать свет.

Причина — проведение плановых работ компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Итак, 18 марта с 8:00 до 17:00 не будет электроэнергии по адресам:

  • ул. Мечникова: 10;
  • ул. Оздоровительная: 1-7, 12, 18, 20;
  • ул. Пирогова: 1-13, 16-22 (четные), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51;

С 9:00 до 17:00 по адресам:

  • ул. Макарова: 1-25 (нечетные);
  • ул. Холодноярская: 21, 22-28 (четные);
  • ул. 152-й Дивизии: 2А, 3, 4А, 6;
  • ул. Василия Слипака: 35, 50А, 52;
  • ул. Гладкова: 41;
  • ул. Инженерная: 1, 3;
  • ул. Победы: 113;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 109-117 (нечетные).

19 марта с 9:00 до 17:00 по адресам:

  • ул. Бориса Мозолевского: 2, 4, 6;
  • ул. Казакевича: 6;
  • ул. Казака Мамая: 22-28 (четные).

20 марта с 9:00 до 17:00 по адресам:

  • ул. Гладкова: 12-32 (четные), 36, 38, 114;
  • ул. Инженерная: 7А, 8-12;
  • ул. Казакевича: 5-7, 9, 10;
  • ул. Калужская: 2;
  • ул. Казака Мамая: 4-20 (четные);
  • ул. Солидарная: 2, 4А.

21 марта с 9:00 до 17:00 по адресам:

  • ул. Гладкова: 35, 43, 45, 47;
  • ул. Победы: 113Б.

22 марта с 9:00 до 17:00 по адресам:

  • ул. Даниила Нечая: 19;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 147.

Советуем зарядить повербанки!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре километровая пробка на Новом мосту «разрослась» на весь Слобожанский проспект.

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Новости Днепра про Адресов много: где в Днепре будут выключать свет с 18 по 22 мартаУкраїнська Новости Днепра про Адресов много: где в Днепре будут выключать свет с 18 по 22 мартаРусский

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