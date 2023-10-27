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  • Админов телеграм-канала, за деньги делавших «белые билеты», разоблачили в Днепре

Админов телеграм-канала, за деньги делавших «белые билеты», разоблачили в Днепре

Сегодня 20:10
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Админы канала предлагали полный спектр услуг: от оформления документов до помощи с выездом за границу.

Новости Днепра про Админов телеграм-канала, за деньги делавших

Как сообщили в Госпограничной службе, в Днепропетровской области разоблачили админов телеграм-канала, предоставлявших услуги мужчинам, которые хотели бежать за границу. На днях правоохранители провели обыски в домах подозреваемых.

В одном из каналов в Telegram, охватывавшем почти 14 тысяч подписчиков, размещались сообщения о помощи мужчинам призывного возраста в выезде из Украины. Администраторы этого канала своим клиентам по выбору предлагали несколько вариантов пересечения границы.

Среди услуг были следующие:

  • выезд с помощью «белого билета» со снятием с военного учета по состоянию здоровья
  • выезд в Польшу для лечения
  • внесение в систему «Путь»

К примеру, «белый билет» стоил от 900 долларов. Предоплату вносили после изготовления документов, а остальную плату — после успешного пересечения границы. В то же время можно было заказать услуги водителя, который помогал переехать пропускной пункт.

Дельцы обещали, что документы можно использовать для выезда несколько раз, а также благодаря им можно было бы проезжать блок-посты и избегать мобилизации.

Во время обысков у подозреваемых обнаружили флеш-носители с бланками поддельных временных удостоверений военнообязанных, компьютерную и другую оргтехнику, с помощью которой изготавливали поддельные документы, банковские карты, мобильные телефоны, квитанции денежных переводов. А также другие предметы, которые могут быть доказательствами.

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