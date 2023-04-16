Админа Telegram-канала, предупреждающего о местах раздачи повесток, осудили на 5 лет

Об этом сообщают местные СМИ.
Осужденный вел Telegram-канал, в котором сообщал о времени и месте раздачи повесток. Это помогало военнообязанным избегать встреч с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата).
Мужчину судили по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. Правоохранители во время следствия закрыли канал осужденного, а через месяц суд объявил приговор. У лучанина также провели обыски.
Отметим, в марте киберспециалисты СБУ заблокировали 26 Telegram-каналов, в которых распространяли информацию для мужчин призывного возраста для избежания мобилизации.
По данным правоохранителей, администраторы Telegram-каналов писали о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Киевской, Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Львовской и Одесской областях.
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