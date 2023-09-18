Абьюзеру, который из-за ревности жестоко избил свою любимую, дали год условно: детали дела

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
Как говорится в материалах следствия, в ночь на 27 июля между мужчиной и женщиной, которые жили вместе, но не были женаты, произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой криворожец избил свою сожительницу.
Как объяснил обвиняемый, их отношения периодически портятся из-за того, что возникают подозрения в верности. В какой-то момент во время ссоры мужчина схватил женщину за волосы, потащил в другую комнату, достал нож и ударил ее ниже плеча. Пострадавшая начала убегать, но споткнулась и оказалась на полу.
Мужчина еще раз ударил сожительницу ножом в бедро левой ноги. Раненая женщина доползла до дивана, а тем временем обвиняемый вернулся к ней с металлической арматурой, которую нашел во дворе. Несколько раз он ударил прутьем потерпевшую.
Впоследствии мужчина закурил и погасил окурок о ступни и бедра женщины.
Во время судмедэкспертизы врачи зафиксировали раны и ушибы на теле женщины. По информации специалистов эти травмы можно классифицировать как легкие телесные повреждения.
13 сентября нападающему объявили о приговоре. На суде мужчина свою вину признал, поэтому суд назначил ему наказание в размере 1 года условно.
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