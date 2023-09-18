Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Абьюзеру, который из-за ревности жестоко избил свою любимую, дали год условно: детали дела

Абьюзеру, который из-за ревности жестоко избил свою любимую, дали год условно: детали дела

Сегодня 13:12
просмотров

В Кривом Роге судили мужчину, который жестоко избил свою сожительницу.

Новости Днепра про Абьюзеру, который из-за ревности жестоко избил свою любимую, дали год условно: детали дела

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Как говорится в материалах следствия, в ночь на 27 июля между мужчиной и женщиной, которые жили вместе, но не были женаты, произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой криворожец избил свою сожительницу.

Как объяснил обвиняемый, их отношения периодически портятся из-за того, что возникают подозрения в верности. В какой-то момент во время ссоры мужчина схватил женщину за волосы, потащил в другую комнату, достал нож и ударил ее ниже плеча. Пострадавшая начала убегать, но споткнулась и оказалась на полу.

Мужчина еще раз ударил сожительницу ножом в бедро левой ноги. Раненая женщина доползла до дивана, а тем временем обвиняемый вернулся к ней с металлической арматурой, которую нашел во дворе. Несколько раз он ударил прутьем потерпевшую.

Впоследствии мужчина закурил и погасил окурок о ступни и бедра женщины.

Во время судмедэкспертизы врачи зафиксировали раны и ушибы на теле женщины. По информации специалистов эти травмы можно классифицировать как легкие телесные повреждения.

13 сентября нападающему объявили о приговоре. На суде мужчина свою вину признал, поэтому суд назначил ему наказание в размере 1 года условно.

Читайте также:

Новости Днепра про Абьюзеру, который из-за ревности жестоко избил свою любимую, дали год условно: детали делаУкраїнська Новости Днепра про Абьюзеру, который из-за ревности жестоко избил свою любимую, дали год условно: детали делаРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Семейство крыс из Кривого Рога, ставших звездами сети, может переехать в Париж
Новости Днепра
15.09.2023 20:03
Семейство крыс из Кривого Рога, ставших звездами сети, может переехать в Париж

Криворожские Рататуи могут переехать в Париж.

В Кривом Роге мужчину подозревают в минировании дома
Новости Днепра
15.09.2023 16:55
В Кривом Роге мужчину подозревают в минировании дома

В Кривом Роге задержали псевдоминировщика

В Днепропетровщине электрик массово похищал автовыключатели из щитовых многоэтажек
Новости Днепра
15.09.2023 12:39
В Днепропетровщине электрик массово похищал автовыключатели из щитовых многоэтажек

В Кривом Роге судили электромонтера, который крал автовыключатели в многоэтажках.

В Кривом Роге сегодня прогремит взрыв: что произошло
Новости Днепра
15.09.2023 09:30
В Кривом Роге сегодня прогремит взрыв: что произошло

Без паники – все под контролем!

Последние новости

Никополь заполонили лисы-«захватщицы», которые из-за обстрелов живут на заводах и воруют скот
Никополь заполонили лисы-«захватщицы», которые из-за обстрелов живут на заводах и воруют скот

Жители Никополя жалуются на лисиц, которые поселились на заводах и воруют кур.

Сегодня 14:00
3
просмотров
В Днепре почти два десятка улиц остались без воды: когда ее вернут
В Днепре почти два десятка улиц остались без воды: когда ее вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 13:50
3
просмотров
В Днепропетровской области ряд пригородных поездов временно изменит расписание движения
В Днепропетровской области ряд пригородных поездов временно изменит расписание движения

Важная информация!

Сегодня 12:55
6
просмотров
ТОП-5 мест, куда можно пойти в Днепре в будний день
ТОП-5 мест, куда можно пойти в Днепре в будний день

Днепр большой город с различными интересными локациями, куда можно пойти как на прогулку в выходной день, так и погулять после рабочего дня с друзьями, второй половинкой, повести детей после школы. Пойти в Днепре можно как к воде, и провести время…

Сегодня 12:47
6
просмотров
В Днепре спасают выпавшую с балкона женщину
В Днепре спасают выпавшую с балкона женщину

В Днепре лечат выпавшую с балкона 3-го этажа женщину.

Сегодня 11:51
5
просмотров
Житель Днепра притворялся военным, чтобы шпионить за ПВО и корректировать удары по городу
Житель Днепра притворялся военным, чтобы шпионить за ПВО и корректировать удары по городу

Днепрянин переодевался в военную форму, чтобы беспрепятственно шпионить и корректировать удары по городу.

Сегодня 11:00
6
просмотров
Жители Днепропетровщины хотели сбежать из Украины в прицепе с зерном
Жители Днепропетровщины хотели сбежать из Украины в прицепе с зерном

18 украинцев пытались сбежать из Украины в прицепе с зерном. Среди них - жители Днепропетровщины.

Сегодня 10:22
11
просмотров
В больнице Днепра спасают 11-летнего мальчика: нюхал бензин и отравился
В больнице Днепра спасают 11-летнего мальчика: нюхал бензин и отравился

В каком состоянии ребенок сейчас, к сожалению, неизвестно.

Сегодня 10:00
4
просмотров
На войне погиб боевой медик из Желтых Вод: спас не одного побратима
На войне погиб боевой медик из Желтых Вод: спас не одного побратима

Вечная слава!

Сегодня 09:35
5
просмотров
Спортсменка из Днепра с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023
Спортсменка из Днепра с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023

Ярослава покорила высоту 2,03 метра.

Сегодня 09:00
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх