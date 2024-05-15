«А то никогда не потеплеет»: жители Днепра «похитили» Санта Клауса (ФОТО)

В Днепре заметили "похитителей" Санта Клауса.

В Днепре возле трамвайной остановки вблизи парка Шевченко были замечены двое мужчин, которые несли с собой скульптуру Санта Клауса. Горожан удивило появление главного героя зимних праздников в середине мая.

В Днепре возможно все – даже встретить Санта Клауса в мае, – комментируют фото в местном тг-канале.

Куда мужчины несли скульптуру Санта Клауса – неизвестно.

Жители Днепра озвучили свои версии того, зачем мужчины «похитили» Санта Клауса в середине мая. Люди предполагают, что главного персонажа зимних праздников выгоняют «куда подальше», чтобы наконец-то наступило тепло.

В то же время горожане шутят, что теперь Рождества и Нового Года не будет, потому что Деда Мороза/Санту украли днепряне.

Деда Мороза несут на прохождение ВЛК, – иронизируют комментаторы.

Фото: тг-канал «Дніпро Оперативний»

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