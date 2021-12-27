Уже привычно: в понедельник многие днепряне останутся без света

В понедельник, 27 декабря жители Днепра временно останутся без электроснабжения. Данная ситуация связана с ремонтом и техническим обслуживанием сетей. Под плановое отключение попадут жители следующих адресов:

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