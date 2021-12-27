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Уже привычно: в понедельник многие днепряне останутся без света

27.12.2021 06:30
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Смотрите список адресов!

Новости Днепра про Уже привычно: в понедельник многие днепряне останутся без света

В понедельник, 27 декабря жители Днепра временно останутся без электроснабжения. Данная ситуация связана с ремонтом и техническим обслуживанием сетей. Под плановое отключение попадут жители следующих адресов:

Новокодакский район:

  • ул. Билецкого 4-46, 5,
  • ул. Ясеневая 1-61, 2-80,80а,
  • ул. Григория Сковороды 1-111, 2-126,
  • ул. Хизовская 1-39, 2-24, 42-48, 75-81,
  • ул. Некрасова 1-39, 2-66,
  • пер. Некрасова 1,
  • ул. Некрасова 43-57, 68,
  • ул. Новоселовская 1-59, 2-96,
  • ул. Кошевая (Таромское) 2-22, 7-41, 26-40,40a, 43-63, 67-71,
  • пер. Орловский (Таромское) 2, С/Т»БУДИВЕЛЬНЫК» уч.23
  • ул. Билецкого 4-46, 5,
  • ул. Ясеневая 1-61, 2-80,80а,
  • ул. Григория Сковороды 1-111, 2-126.

Шевченковский район:

  • ул. Василия Кука 1-39, 2-36,
  • ул. Терпигорева,
  • пер. Терпигорева,
  • ул. Семена Скляренко 37-72,11а,11в, 46г, 39,49,35,59,
  • ул. Тонконог,
  • пер. Тонконог,
  • ул. Бориса Познанского 21-37, 28-48,
  • пер. Бориса Познанского.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Арсенальная 48, 66, 68,72,
  • ул. Моторная 83-137а,144-204Б,
  • ул. Бережная 109-157,76-102,
  • ул. Гиляровского 89-95,
  • ул. Моторная 59-81,114-142,
  • ул. Областная 75-93,40-101,
  • ул. Попудренко 112,114-136;146;158;121,135,143,145,115,84-90,
  • ул. Арсенальная 66, 68,72,
  • ул. Бережна 109-157,76-102,87-107а,48-74а,
  • ул. Гиляровского 87,89-95,97,105,
  • ул. Моторная 83-137а,144-200,59-81,114-142,
  • ул. Областная 26-54,61-101,
  • ул. Попудренко 56 З/Д, 112,114-136;146;158;121,135,143,145,115,84-90.

Самарский район:

  • ул. Щеглова 76-96,59-81,
  • ул. Гаевая 17-33,14-24,
  • ул. Туполева 2-28,1-23,
  • ул. Красногорская 16,16а,18,
  • ул. Гвая 79-127,
  • пер. Смородиновый 2-26.

Соборный район:

  • ул. О. Вишни 33-55,57,59,44а,46,48-70,
  • ул. Марии Заньковецкой 3а,6д,6а,5-61,81,8-64,74-84,
  • ул. Матросова 1-27,2-40,50,
  • ул. Хортицкая 41-55,46-68,
  • ул. О. Кошевого 2-4,3,
  • ул. Панфилова 1-27,33,2-30,
  • ул. Снайперская 2-22,1-19,
  • ул. Л. Чайкиной 24-44,23-47.

Центральный район:

  • ул. Ярослава Мудрого 25-49,42,62,
  • ул. Столярова 5,9.

Индустриальный район:

  • просп. Слобожанский,4,4а,4б, 6, 6а.

                                                                                                                                            Источник: ДТЭК

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