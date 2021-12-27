Уже привычно: в понедельник многие днепряне останутся без света
Уже привычно: в понедельник многие днепряне останутся без света
27.12.2021 06:30
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Смотрите список адресов!
В понедельник, 27 декабря жители Днепра временно останутся без электроснабжения. Данная ситуация связана с ремонтом и техническим обслуживанием сетей. Под плановое отключение попадут жители следующих адресов:
Новокодакский район:
ул. Билецкого 4-46, 5,
ул. Ясеневая 1-61, 2-80,80а,
ул. Григория Сковороды 1-111, 2-126,
ул. Хизовская 1-39, 2-24, 42-48, 75-81,
ул. Некрасова 1-39, 2-66,
пер. Некрасова 1,
ул. Некрасова 43-57, 68,
ул. Новоселовская 1-59, 2-96,
ул. Кошевая (Таромское) 2-22, 7-41, 26-40,40a, 43-63, 67-71,
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