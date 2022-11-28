97% российских целей были гражданскими объектами, — Резников

С начала полномасштабной войны в Украине, 97% всех российских целей, были гражданскими. Украинские военные сражаются с террористами.

Как отметил министр, с начала войны Россия нанесла по территории Украины более 16 тысяч ракетных ударов.

«За последние девять месяцев Россия нанесла более 16 000 ракетных ударов по Украине. 97% российских целей — гражданские. Мы воюем против террористического государства. Украина победит и привлечет военных преступников к ответственности», — пишет Резников.

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