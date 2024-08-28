9 пострадавших, разбита СТО и изуродованы школы: в Кривом Роге уточняют последствия ракетного удара

Число пострадавших возросло до 9.

В Кривом Роге продолжают разбираться с последствиями ракетного удара 28 августа.

В настоящее время известно, что взрывной волной и обломками в Кривом Роге повреждено более 230 автомобилей. Спасатели провели работу, чтобы разбитые машины не загорелись.

Число пострадавших возросло до девяти. 46-летней женщине оказали медпомощь на месте. Ее состояние удовлетворительное, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

На СТО в Кривом Роге продолжают разбирать разбитые конструкции. По уточненным данным, там повреждены еще одно учебное заведение, общежитие и АЗС.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: