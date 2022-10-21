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9-летний мальчик из Кривого Рога заработал 5000 грн для ВСУ

Сегодня 06:45
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Вместе со взрослыми помогает Вооруженным силам Украины и девятилетний Матвей Матвейчук. Недавно, играя на флейте, мальчик собрал пять тысяч гривен на ремонт автомобиля.

Новости Днепра про 9-летний мальчик из Кривого Рога заработал 5000 грн для ВСУ

Об этом сообщили в Ингулецком районном совете.

В мирной жизни Матвей занимался тхэквондо в Детско-юношеской спортивной школе No2, с семи лет также ходил в музыкальную школу. Музыкальный инструмент – флейту – он выбирал самостоятельно. Самостоятельно мальчик решил помочь военным, когда началась война. Он делал то, что мог лучше всего. И теперь, в девятилетнем возрасте, он лучше всех умеет играть на флейте. Именно этот талант и неравнодушие позволили собрать достаточно неплохую сумму денег, которая, безусловно, пригодится нашим военным.

«Мы гордимся Матвеем. Жаль, что ему и другим украинским детям приходится так рано взрослеть, но таковы реалии сегодняшнего дня», — сказали чиновники.

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Новости Днепра про 9-летний мальчик из Кривого Рога заработал 5000 грн для ВСУУкраїнська Новости Днепра про 9-летний мальчик из Кривого Рога заработал 5000 грн для ВСУРусский

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