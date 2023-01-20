9 человек до сих пор не опознали: последние данные о жертвах удара по многоэтажке в Днепре

В Днепропетровской областной военной администрации сообщили последние данные о жертвах этой страшной трагедии.
К сожалению, российская ракета убила 46 человек. 80 горожан получили ранения, 22 из них остаются в больницах, в том числе трое детей.
Также известно, что 9 погибших еще не опознаны. А 9 считаются пропавшими без вести.
Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибших и пострадавших.
Не простим! Отомстим!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пройдет панихида по погибшим в многоэтажке на Победе.
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