9 человек до сих пор не опознали: последние данные о жертвах удара по многоэтажке в Днепре

14 января россияне ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

В Днепропетровской областной военной администрации сообщили последние данные о жертвах этой страшной трагедии.

К сожалению, российская ракета убила 46 человек. 80 горожан получили ранения, 22 из них остаются в больницах, в том числе трое детей.

Также известно, что 9 погибших еще не опознаны. А 9 считаются пропавшими без вести.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям погибших и пострадавших.

Не простим! Отомстим!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пройдет панихида по погибшим в многоэтажке на Победе.

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