750 окупантов, 15 артсистем и 9 БПЛА: потери окупантов в сутки

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составили:

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 750 российских оккупантов, а также уничтожили 5 вражеских танков, 15 артсистем и 9 беспилотников.

Сегодня, 12 мая, трамваи №6 и №9 сократят свой маршрут

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Оккупанты четыре раза из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район.

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