Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

750 окупантов, 15 артсистем и 9 БПЛА: потери окупантов в сутки

Сегодня 10:00
просмотров

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 750 российских оккупантов, а также уничтожили 5 вражеских танков, 15 артсистем и 9 беспилотников.

Новости Днепра про 750 окупантов, 15 артсистем и 9 БПЛА: потери окупантов в сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 197670 (+750) человек ликвидировано,
  • танков — 3745 (+5) ед.,
  • боевых бронированных машин — 7295 (+8) ед.,
  • артиллерийских систем — 3068 (+15) ед.,
  • РСЗО — 559 (+2) ед.,
  • средства ПВО — 312 (+2) ед.,
  • самолетов — 308 (+0) ед.,
  • вертолетов — 294 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2636 (+9) ед.,
  • крылатые ракеты — 970 (+0) ед.,
  • корабли /катера — 18 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5996 (+12) ед.,
  • специальная техника — 393 (+2) ед.

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Читайте также:

Новости Днепра про 750 окупантов, 15 артсистем и 9 БПЛА: потери окупантов в суткиУкраїнська Новости Днепра про 750 окупантов, 15 артсистем и 9 БПЛА: потери окупантов в суткиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Пожар в квартире: В Днепре на Ивана Мазепы погиб мужчина
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Пожар в квартире: В Днепре на Ивана Мазепы погиб мужчина

    В Днепре на проспекте Ивана Мазепы во время пожара в…

    Четыре раза обстреляли Никопольский район: оккупанты не оставляют нас в покое
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Четыре раза обстреляли Никопольский район: оккупанты не оставляют нас в покое

    Оккупанты четыре раза из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район.

    Кому необходимо сделать запасы: сегодня в Днепре частного не будет воды
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Кому необходимо сделать запасы: сегодня в Днепре частного не будет воды

    По состоянию на 6 часов из-за повреждения водопровода по ул.…

    В Днепре трамваи №6 и №9 сократят маршрут
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    В Днепре трамваи №6 и №9 сократят маршрут

    Сегодня, 12 мая, трамваи №6 и №9 сократят свой маршрут

    Последние новости

    Ушла гулять и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку
    Ушла гулять и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 10:24
    0
    просмотров
    Пожар в квартире: В Днепре на Ивана Мазепы погиб мужчина
    Пожар в квартире: В Днепре на Ивана Мазепы погиб мужчина

    В Днепре на проспекте Ивана Мазепы во время пожара в квартире погиб мужчина.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Четыре раза обстреляли Никопольский район: оккупанты не оставляют нас в покое
    Четыре раза обстреляли Никопольский район: оккупанты не оставляют нас в покое

    Оккупанты четыре раза из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Кому необходимо сделать запасы: сегодня в Днепре частного не будет воды
    Кому необходимо сделать запасы: сегодня в Днепре частного не будет воды

    По состоянию на 6 часов из-за повреждения водопровода по ул. Янтарная, 71 прекращено водоснабжение жителей этого дома. Водоснабжение будет возобновлено сразу после окончания работ.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Днепре трамваи №6 и №9 сократят маршрут
    В Днепре трамваи №6 и №9 сократят маршрут

    Сегодня, 12 мая, трамваи №6 и №9 сократят свой маршрут

    Сегодня 08:00
    просмотров
    ВСУ отразили 44 атаки россиян: ситуация на фронте сегодня 12 мая
    ВСУ отразили 44 атаки россиян: ситуация на фронте сегодня 12 мая

    ВСУ отразили 44 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    Юная пианистка с Днепропетровщины одержала победу на международном конкурсе
    Юная пианистка с Днепропетровщины одержала победу на международном конкурсе

    Поздравляем!

    Сегодня 06:45
    0
    просмотров
    Погода на 12 мая: в Днепре будет ясно и тепло
    Погода на 12 мая: в Днепре будет ясно и тепло

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29
    Польша передала Украине 14 истребителей МиГ-29

    Правительство Польши передало Украине 14 единиц истребителей МиГ-29.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Огонь уничтожил легковой автомобиль: в Днепропетровской области произошел пожар
    Огонь уничтожил легковой автомобиль: в Днепропетровской области произошел пожар

    11 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи поселка городского типа Железнодорожное Петропавловской поселковой территориальной общины Синельниковского района, горит легковой автомобиль.

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх