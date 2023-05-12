750 окупантов, 15 артсистем и 9 БПЛА: потери окупантов в сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.05.23 ориентировочно составили:
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
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