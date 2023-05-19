70 боевых столкновений: какая ситуация сегодня на фронте

В Донецкой области произошло 70 боевых столкновений, а украинские военные атаковали вражеский пункт управления.

В течение этих суток противник нанес 6 ракетных и 51 авиационный удар, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня

Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Кривого Рога Днепропетровской области, населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Берислав в Херсонской области, есть погибшие и раненые гражданские лица, уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток произошло 70 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои — за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волфино, Славгород, Плетеневка Сумской области.

В течение этих суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня Черниговской области и Малушино на Сумщине, а также Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляне, Бударки, Землянки и Тополя в Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи Григорьевки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут.

Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора.

Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки и Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалиново, Степного, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиаудар в районе Авдеевки.

Осуществил артиллерийские обстрелы вблизи Новокалиново, Бердичев, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива.

Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Максимовка, Золотая Нива и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомыс.

Осуществил обстрелы населенных пунктов. Среди них — Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области; а также Золотая Балка, Берислав, Степановка и город Херсон.

По подтвержденной информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу к острову песком.

Это сделано с целью более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Вследствие чего противник продолжает оборудовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения.

В частности, в населенном пункте Голубовка Луганской области, местную школу оккупанты обустраивают под военный госпиталь. На лечение туда доставлено около 50 раненых захватчиков.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

В течение этих суток наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты «Калибр», 16 иранских ударных БпЛА «Shahed» и 2 вражеских разведывательных БпЛА различного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 6 станций радиоэлектронной борьбы противника.

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