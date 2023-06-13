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  • 7 лет возглавлял больницу им. Мечникова: в Днепре ушел из жизни выдающийся врач Петр Карпов

7 лет возглавлял больницу им. Мечникова: в Днепре ушел из жизни выдающийся врач Петр Карпов

Сегодня 11:11
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После продолжительной болезни умер профессор, врач-уролог высшей категории Петр Федорович Карпов. Ему было 86 лет.

Новости Днепра про 7 лет возглавлял больницу им. Мечникова: в Днепре ушел из жизни выдающийся врач Петр Карпов

Петр Федорович одним из первых в Днепре ввел эндоскопические операции, успешно прооперировал около 10 тысяч пациентов.

С 1972 по 1979 г. возглавлял городскую клиническую больницу №10. А с 1979 по 1986 г. был главным врачом областной больницы им. Мечникова.

При жизни опубликовал 160 работ, в том числе 5 монографий, по диагностике и лечению урологических болезней. Его изобретениями и методами диагностики и лечения пациентов с помощью эндоскопического оборудования пользуются и сегодня.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Петра Федоровича! Светлая память!

Прощание с врачом состоится сегодня в 14:00 в актовом зале старого хирургического корпуса больницы им. Мечников.

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Новости Днепра про 7 лет возглавлял больницу им. Мечникова: в Днепре ушел из жизни выдающийся врач Петр КарповУкраїнська Новости Днепра про 7 лет возглавлял больницу им. Мечникова: в Днепре ушел из жизни выдающийся врач Петр КарповРусский

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