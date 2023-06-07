7 червня трамвай №5 змінить маршрут

7 июня 2023 с 11:00 до 13:00 трамваи №5 будут курсировать по измененному маршруту от Университета науки и технологий до Железнодорожного вокзала без заезда на ж/м Западный.
Изменения, связанные с ремонтом тяговой подстанции.
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