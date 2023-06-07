7 червня трамвай №5 змінить маршрут

7 июня 2023 с 11:00 до 13:00 трамваи №5 будут курсировать по измененному маршруту от Университета науки и технологий до Железнодорожного вокзала без заезда на ж/м Западный.

У ПриватБанка сегодня, 6 июня, вечером наблюдается сбой в работе.…

6 июня в 18:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение…

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС находится на технически необходимой отметке,…

Шмигаль рассказал о ситуации на ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС находится на технически необходимой отметке, однако станция должна быть демилитаризована. просмотров

Из покинутого погреба идет дым: на пожаре в Каменском погиб мужчина 6 июня в 18:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на улице Энергетиков Днепровского района города Каменское. 0 просмотров

У ПриватБанка произошел сбой: нарушена оплата картами У ПриватБанка сегодня, 6 июня, вечером наблюдается сбой в работе. В частности, нарушена оплата картами. просмотров