69 часов: спасатели завершили разбирать завалы на месте ракетного удара в Днепре

14 января российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

В субботу, 14 января, российская ракета попала в многоэтажку в…

Патрулируя по центральной части города, инспекторы заметили в одном из…

Из-за аварий и отключения света в Днепре частично нет воды…

Во вторник, 17 января, на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы…

В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись Ford и волонтерская скорая Во вторник, 17 января, на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Воронежской произошла авария. Столкнулись Ford и Toyota, на которой ехали врачи-волонтеры организации «Врачи без границ». просмотров

Из-за аварий и отключения света в Днепре частично нет воды и отопления Из-за аварий и отключения света в Днепре частично нет воды и отопления. О ситуации на вечер 17 января рассказали в городском совете Днепра. просмотров

Как потенциальная война на Тайване может повлиять на Украину Как потенциальная война между Китаем и Тайванем может отразиться на войне и послевоенном восстановлении Украины и почему посмотрев на рФ КНР решила отказаться от силового нападения на остров – мнение экспертов собирали журналисты dnepr.info просмотров

В Днепре почтили память погибших в результате ракетного удара по многоэтажке В субботу, 14 января, российские оккупанты ударили ракетой Х-22 по многоэтажке на Набережной Победы. 0 просмотров