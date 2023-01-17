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  • 69 часов: спасатели завершили разбирать завалы на месте ракетного удара в Днепре

69 часов: спасатели завершили разбирать завалы на месте ракетного удара в Днепре

Сегодня 13:51
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14 января российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

Новости Днепра про 69 часов: спасатели завершили разбирать завалы на месте ракетного удара в Днепре

Сегодня, 17 января, через 69 часов завершились поисково-спасательные работы на месте ракетного удара.
 
Российская ракета унесла жизни 44 мирных днепрян, среди них – 5 детей. Младшему мальчику не было и года. 39 человек спасены, из них 6 детей. Ранены 79 человек, из них 16 детей.
 
Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области и Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.
 
Поисково-спасательная операция завершена. Спасибо спасателям, врачам, полицейским, коммунальщикам, волонтерам… Спасибо главе города Борису Филатову, его заместителям и всей мэрии Днепра. Благодарю всех, кто эти долгие 69 часов боролся и помогал пострадавшим. И продолжает это делать. Вместе проходим сверхтяжелое испытание. Соболезнования родным погибших, – написал Валентин Резниченко.
 
Редакция сайта Dnepr.info выражает соболезнования родным и близким погибших!
 
Расплата обязательно настанет. 

Новости Днепра про 69 часов: спасатели завершили разбирать завалы на месте ракетного удара в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про 69 часов: спасатели завершили разбирать завалы на месте ракетного удара в ДнепреРусский

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