69 часов: спасатели завершили разбирать завалы на месте ракетного удара в Днепре

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Во вторник, 17 января, на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы…
Из-за аварий и отключения света в Днепре частично нет воды…
Патрулируя по центральной части города, инспекторы заметили в одном из…
В субботу, 14 января, российская ракета попала в многоэтажку в…
Во вторник, 17 января, на перекрестке Слобожанского проспекта и улицы Воронежской произошла авария. Столкнулись Ford и Toyota, на которой ехали врачи-волонтеры организации «Врачи без границ».
Из-за аварий и отключения света в Днепре частично нет воды и отопления. О ситуации на вечер 17 января рассказали в городском совете Днепра.
Сегодня, 17 января, в социальных сетях днепряне начали распространять "новые графики" отключений света.
Патрулируя по центральной части города, инспекторы заметили в одном из парков подозрительного гражданина.
В субботу, 14 января, российская ракета попала в многоэтажку в Днепре, разрушив два подъезда, а с ними жизни десятков человек.
Как потенциальная война между Китаем и Тайванем может отразиться на войне и послевоенном восстановлении Украины и почему посмотрев на рФ КНР решила отказаться от силового нападения на остров – мнение экспертов собирали журналисты dnepr.info
К сожалению, количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло.
В субботу, 14 января, российские оккупанты ударили ракетой Х-22 по многоэтажке на Набережной Победы.
В Днепре спасают маленького избитого котика.
Сегодня завершился разбор завалов разрушенного ракетой дома на Победе в Днепре. Спасательная операция продолжалась почти 70 часов.
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