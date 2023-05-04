650 окупантов, 16 артсистем и 18 дронов, — Генштаби о потерях рф за сутки

Силы обороны Украины по состоянию на утро четверга, 4 мая, ликвидировали уже почти 192 600 российских оккупантов. Также войска захватчиков потеряли за минувшие сутки еще 5 танков, 17 ББМ, 16 артиллерийских систем, а также 18 беспилотников.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.23 ориентировочно составили:

личного состава — около 192590 (+650) человек ликвидировано,

танков — 3707 (+5) ед.,

боевых бронированных машин — 7216 (+17) ед.,

артиллерийских систем — 2962 (+16) ед.,

РСЗО — 547 (+3) ед.,

средства ПВО — 304 (+4) ед.,

самолетов — 308 (+0) ед.,

вертолетов — 294 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2523 (+18) ед.,

крылатые ракеты — 947 (+0) ед.,

корабли /катера — 18 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн — 5886 (+21) ед.,

специальная техника — 370 (+7) ед.

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