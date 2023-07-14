60% уже с работой: Днепр активно помогает переселенцам в трудоустройстве

Днепр продолжает активно помогать вынужденным переселенцам с трудоустройством.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в нашем городе работу нашли 60% ВПЛ. Из них на новое рабочее место на днях выходит Ольга Курамишина. Женщина в прошлом году переехала в Днепр из временно оккупированной Авдеевки. В родном городе она работала на одном из крупных заводов отдела IT.

«Работу я начала искать самостоятельно 4 месяца назад, но у меня ничего не получалось. Так что я написала письмо городскому председателю Днепра Борису Филатову, и он помог мне с работой: со мной вышли на связь представители инспекции по труду и занятости населения ДМР и уже с понедельника я буду работать в IT-отделе в пенсионном фонде. Я очень благодарна за помощь как мэру, так и инспекции», – отметила Ольга Курамишина.

Для таких, как Ольга, в Днепре на базе шелтеров, где проживают вынужденные переселенцы, проводят нетворкинг «Вакансия». естьРабота». С начала полномасштабной войны в Днепре их провели уже 87, таким образом трудоустроили около 2 тыс. переселенцев. Сегодня одна из «Вакансия. еРабота» провели в Центре поддержки переселенцев «Я Мариуполь».

«В Днепре и области официально проживает 12 тыс. мариупольцев, из которых 1300 ищут работу. Благодаря сотрудничеству мэрии Днепра мы смогли трудоустроить более 60% мариупольцев. Кроме того, в нашем центре мы помогаем с тем, как составить резюме и как успешно пройти собеседование», – комментирует руководитель центра «Я Мариуполь» Александр Халявинский.

В поисках работы и переселенка из Мариуполя Дарья Долженкова. Женщина в середине марта 2022 года смогла вместе с семьей выехать из родного города и поселиться в Днепре.

«Я активно ищу работу, но есть определенные трудности: предложений приходит много, но мне нужна работа с определенными условиями. Моему ребенку 4,5 года. Родственников в Днепре нет, да и садики не работают, поэтому мне нужно работа, на которой я бы смогла совмещать. Пока у меня продолжаются переговоры с одной из структур. Если все пройдет успешно, то я буду с работой», – отмечает Дарья.

Всесторонняя помощь вынужденным переселенцам – такую задачу ставит городской голова Днепра Борис Филатов перед соответствующими структурами. С начала полномасштабного вторжения в различные департаменты и предприятия городского совета трудоустроили около 800 вынужденных переселенцев.

«Мы предлагаем вакансии в департамент социальной политики ДМР. Тем более, что все вынужденные переселенцы, переехавшие в Днепр, знают о нас, потому что мы помогали получить им статус ВПЛ, оформить выплаты и тому подобное. Мы ищем людей, которые будут вести прием и консультацию граждан. Ищем людей в трех районах Днепра: Соборном, Центральном и Шевченковском. К тому же требования у нас минимальные: иметь образование, владеть украинским и принципами работы на компьютере. Всему остальному будем учить. К тому же, мы уже взяли на работу 13 вынужденных переселенцев и все они довольны этой работой», – отмечает представитель Центрального управления социальной защиты населения ГТР Елена Кроповинская.

Охотно принимает на работу и бизнес. Только одна из торговых сетей города трудоустроила около тысячи ВПЛ.

По состоянию на 1 июля в Днепре уровень трудоустройства вынужденных переселенцев трудоспособного возраста вырос до 60%. Многие ВПЛ вернулись в свои релокированные предприятия, местные администрации, сервисные центры и коммунальные предприятия. И если по Украине более 56% внутренне перемещенных лиц не имеют работы и активно ее ищут (данные опроса, проведенного порталом robota.ua.), то в Днепре наоборот больше тех, кто уже с работой.

При трудоустройстве большинство опрошенных ВПЛ ищут работу недалеко от места жительства (58,8 %), а для 27,7 % ключевыми являются условия работы и размер оплаты труда.

«Днепр – является лидером по трудоустройству в Украине, потому что на сегодняшний день с работой уже 60 % вынужденных переселенцев. Также мы на втором месте после столицы о помощи в открытии бизнеса. Сегодня на эту встречу мы пригласили государственный банк «Ощадбанк», чтобы рассказать о возможностях грантовой правительственной программы «Работа». Это безвозвратные кредиты на открытие собственного дела или расширение бизнеса. Сегодня представитель банка рассказал о том, как их получить. Также отмечу, что в Днепре уже полмиллиона человек с работой. До войны эта цифра не превышала 300 тысяч», – комментирует начальник инспекции по труду и занятости населения ДМР Татьяна Янушкевич.

Днепр первый и сегодня единственный в Украине, где с начала полномасштабной войны создали для вынужденных переселенцев муниципальный телеграмм-канал для поиска работы https://t.me/Work_DniproUA. На сегодняшний день он остается одним из самых популярных среди ВПЛ. С помощью телеграмм-канала работу нашли более 20 тысяч человек.

Также Днепр первым в Украине еще с апреля апреля предлагает бесплатные краткосрочные курсы по переквалификации на востребованные на рынке труда специальности за средства международных партнеров. В частности, на этой неделе завершили обучение 20 кассиров, на следующей неделе – 20 швей, 17 кондитеров и 15 пиццаоло. На сегодняшний день уже переобучено 72 безработных. Сейчас это не только ВПЛ, но и оставшиеся без работы днепряне.

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