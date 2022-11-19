60 снарядов на мирные города: как прошла ночь на Днепропетровщине 19 ноября

О ситуации в области сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, Никопольщина ночью снова содрогалась от вражеских выстрелов. Россияне обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии три общины – Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.
Направили на мирные города и деревни более 60 снарядов. На данный момент известно, что людей не задело.
Поврежденное жилье, хозяйственные постройки и автомобили. Детали обстрелов еще уточняются. В других районах ночь с тревогой и без ударов. И в эту минуту спокойно.
Как уточнил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, из РСЗО «Град» и со ствольной артиллерии оккупанты ударили по Никополю и селам Ильинка, Добрая Надежда и Вышетарасовка. В общей сложности более 60 снарядов. Поврежден автомобиль. Возник 1 пожар, уже ликвидирован. Везде без потерь.
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