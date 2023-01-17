6 ангелочков: российская атака на дом в Днепре унесла жизнь еще одного ребенка

К сожалению, количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло.

Об этом сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.

По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, в том числе 6 детей. Отомстим за каждого, – написал он.

Напомним, сегодня, 17 января, завершились поисково-спасательные работы на месте ракетного удара. Они продолжались 69 часов, не прекращаясь ни на минуту.

39 человек удалось спасти, из них 6 детей. Ранения получили 79 человек, из них 16 детей.

Не простим!

Ранее мы писали, что в Днепре почтили память погибших в результате ракетного удара по многоэтажке.

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