6 ангелочков: российская атака на дом в Днепре унесла жизнь еще одного ребенка

Об этом сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.
По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, в том числе 6 детей. Отомстим за каждого, – написал он.
Напомним, сегодня, 17 января, завершились поисково-спасательные работы на месте ракетного удара. Они продолжались 69 часов, не прекращаясь ни на минуту.
39 человек удалось спасти, из них 6 детей. Ранения получили 79 человек, из них 16 детей.
Не простим!
Ранее мы писали, что в Днепре почтили память погибших в результате ракетного удара по многоэтажке.
Читайте также:
Автор:
В субботу, 14 января, российские оккупанты ударили ракетой Х-22 по…
В Днепре спасают маленького избитого котика.
Сегодня завершился разбор завалов разрушенного ракетой дома на Победе в…
В Нацполиции сообщили информацию о последствиях ракетного удара по многоэтажке.
В субботу, 14 января, российские оккупанты ударили ракетой Х-22 по многоэтажке на Набережной Победы.
В Днепре спасают маленького избитого котика.
Сегодня завершился разбор завалов разрушенного ракетой дома на Победе в Днепре. Спасательная операция продолжалась почти 70 часов.
В Нацполиции сообщили информацию о последствиях ракетного удара по многоэтажке.
В Днепре в ближайшие дни будет тепло.
В Днепре популярное кафе сменило название, после жарких споров в соцсетях.
Мужчина, светивший фонариком из квартиры на последнем этаже разрушенного дома на Победе, уже третий раз страдает от "русского мира".
Днепряне устроили митинг у разрушенного дома на Победе.
Местный телеграмм-канал опубликовал видео от очевидцев, где видно, как российская ракета попадает в дом.
Алексей Арестович написал заявление об увольнении.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!