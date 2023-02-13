58-летний водитель хотел провезти через блокпост на Днепропетровщине тысячу патронов и пулемет

Как рассказали в полиции Днепропетровской области, на блокпосте в Павлоградском районе задержали мужчину, который вез более тысячи патронов.
Так, павлоградские полицейские и нацгвардейцы остановили подозрительный автомобиль на одном из блокпостов в области. Во время обыска в машине 58-летнего мужчины обнаружили почти тысячу патронов, ручной пулемет Калашникова, гладкоствольное ружье и другие боеприпасы.
Откуда водитель взял оружие, будут выяснять следователи. «Вооруженного барона» задержали и доставили в отделение полиции. Обнаруженные боеприпасы изъяли и отправили на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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