Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • 58-летний водитель хотел провезти через блокпост на Днепропетровщине тысячу патронов и пулемет

58-летний водитель хотел провезти через блокпост на Днепропетровщине тысячу патронов и пулемет

Сегодня 12:54
просмотров

В Днепропетровской области задержали мужчину, который пытался провезти через блокпост целый арсенал оружия.

Новости Днепра про 58-летний водитель хотел провезти через блокпост на Днепропетровщине тысячу патронов и пулемет

Как рассказали в полиции Днепропетровской области, на блокпосте в Павлоградском районе задержали мужчину, который вез более тысячи патронов.

Так, павлоградские полицейские и нацгвардейцы остановили подозрительный автомобиль на одном из блокпостов в области. Во время обыска в машине 58-летнего мужчины обнаружили почти тысячу патронов, ручной пулемет Калашникова, гладкоствольное ружье и другие боеприпасы.

Откуда водитель взял оружие, будут выяснять следователи. «Вооруженного барона» задержали и доставили в отделение полиции. Обнаруженные боеприпасы изъяли и отправили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Новости Днепра про 58-летний водитель хотел провезти через блокпост на Днепропетровщине тысячу патронов и пулемет

Читайте также:

Новости Днепра про 58-летний водитель хотел провезти через блокпост на Днепропетровщине тысячу патронов и пулеметУкраїнська Новости Днепра про 58-летний водитель хотел провезти через блокпост на Днепропетровщине тысячу патронов и пулеметРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вечером россияне запустили на Днепр и область разведывательный БпЛА и несколько воздушных шаров, – Воздушные силы ВСУ
    Новости Днепра
    Вчера 22:46
    Вечером россияне запустили на Днепр и область разведывательный БпЛА и несколько воздушных шаров, – Воздушные силы ВСУ

    Сегодня в 19:59 в Днепре и области объявили воздушную тревогу.…

    Раненые и погибшие, разрушенные дома: россияне трижды за день обстреливали Днепропетровщину
    Новости Днепра
    Вчера 20:04
    Раненые и погибшие, разрушенные дома: россияне трижды за день обстреливали Днепропетровщину

    354 день полномасштабного вторжения россии в Украину подходит к концу.

    Важно: в понедельник в Днепре и области не будут выключать свет
    Новости Днепра
    Вчера 19:24
    Важно: в понедельник в Днепре и области не будут выключать свет

    В понедельник, 13 февраля, в Днепре и области не будут…

    Подруга снимала на видео: в Марганце несовершеннолетняя девушка скинула с коляски мужчину без ног
    Новости Днепра
    Вчера 15:53
    Подруга снимала на видео: в Марганце несовершеннолетняя девушка скинула с коляски мужчину без ног

    Инцидент произошел в Марганце.

    Последние новости

    Кухня 2 метра и подвал: как выглядит малогабаритная квартира за 1,4 млн грн в Днепре (ФОТО)
    Кухня 2 метра и подвал: как выглядит малогабаритная квартира за 1,4 млн грн в Днепре (ФОТО)

    Малогабаритная квартира способна сэкономить средства своему владельцу при оплате коммунальных услуг, в том числе за отопление, взамен хозяина такого жилья следует быть готовым к небольшим неудобствам, таким, как маленькая ванная комната и кухня. Большое преимущество такого жилья – оно может…

    Сегодня 12:53
    просмотров
    Глава Минцифры ответил, будут ли рассылать в Дії повестки
    Глава Минцифры ответил, будут ли рассылать в Дії повестки

    Федоров заверил, что повесток у Дії не будет.

    Сегодня 12:10
    0
    просмотров
    Россияне в Запорожской области срубили на дрова 600-летний дуб
    Россияне в Запорожской области срубили на дрова 600-летний дуб

    Дерево было в обхвате до 6 метров, а высотой — около 40 метров. Сейчас от дуба остался лишь пень, который оккупанты "украсили" декоративной галькой.

    Сегодня 11:37
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине брат украл у незрячей сестры 40 тысяч гривен: как его наказали
    На Днепропетровщине брат украл у незрячей сестры 40 тысяч гривен: как его наказали

    В Павлоградском районе мужчина украл у своей незрячей сестры более 40 тысяч гривен.

    Сегодня 11:17
    просмотров
    Вину не признал: по делу стрелка из «Южмаша» в Днепре назначили новое заседание
    Вину не признал: по делу стрелка из «Южмаша» в Днепре назначили новое заседание

    В Красногвардейском районном суде Днепра 10 февраля продолжили заседание по делу нацгвардейца Артемия Рябчука.

    Сегодня 10:41
    1
    просмотров
    В Днепре на стене многоэтажки нашли Мона Лизу (ФОТО)
    В Днепре на стене многоэтажки нашли Мона Лизу (ФОТО)

    В Днепре нашли копию известной картины.

    Сегодня 10:25
    просмотров
    ДТП в Новокодакском районе: в Днепре водитель автомобиля Mazda сбил велосипедиста
    ДТП в Новокодакском районе: в Днепре водитель автомобиля Mazda сбил велосипедиста

    В Днепре на улице Большая Диевская водитель автомобиля Mazda сбил велосипедиста.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    В Днепре на Автобусной произошел взрыв в доме: пострадала женщина и погиб мужчина
    В Днепре на Автобусной произошел взрыв в доме: пострадала женщина и погиб мужчина

    В Днепре по улице Автобусной произошел взрыв в частном доме. В результате этого пострадала женщина.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Сбежала из магазина сладостей: во Львове разыскали 4-летнюю девочку из Кривого Рога
    Сбежала из магазина сладостей: во Львове разыскали 4-летнюю девочку из Кривого Рога

    Об этом сообщили в Патрульной полиции.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров
    Будут ли днепряне снабжены водой, теплом и светом: ситуация на утро
    Будут ли днепряне снабжены водой, теплом и светом: ситуация на утро

    В Днепре не зафиксированы отключения тепла, воды и света.

    Сегодня 08:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх