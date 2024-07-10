500 тыс грн за 2-комнатную: как выглядят самые дешевые квартиры в Днепре

В Днепре можно купить квартиру за сумму менее миллиона гривен. Однако при этом придется еще вложить средства в ремонт, который можно делать постепенно. Как правило, недорогие квартиры в Днепре продают на первых этажах, поэтому нужно быть готовым к тому, что окна могут «украшать» решетки, а за окном кто-то постоянно будет ходить туда-сюда.

Журналисты dnepr.info собрали подборку недорогих квартир на продажу в Днепре, купить которые можно максимум за 500 тыс грн.

За 389, 5 тыс грн в Днепре можно купить квартиру в районе проспекта Ивана Мазепы. Жилье однокомнатное, общей площадью 16,3 кв м. Находится на 1 этаже панельного дома. Заменены окна, сделан косметический ремонт.

Почти 410 тыс грн обойдется квартира в районе улицы Григоренка. Правда, она значительно больше предыдущего варианта – 56 кв м, состоит из двух комнат и также находится на 1 этаже, но уже 3-х этажного дома. В квартире необходимо сделать ремонт.

Также двухкомнатную квартиру, но чуть меньшей площадью – 43,5 кв м можно купить в Днепре за 430 тыс грн. Находится она на 1 этаже. Жилье расположено в районе проспекта Свободы.

Купить однокомнатную комнатную квартиру в районе Солнечного можно за 451 тыс грн. Расположена она на 7 этаже 9-ти этажного дома. Квартиру продают с мебелью, но стенам, полам и потолкам в помещении требуется ремонт.

Купить 2-х комнатную квартиру можно в Днепре на улице Ротной. За жилье общей площадью 49,5 кв м просят 492 тыс грн. Квартира находится на последнем этаже 3-х этажного дома. В качестве бонуса покупатель получит кладовку. Сразу нужно будет делать ремонт.

За аналогичную сумму в Днепре также можно купить однокомнатную квартиру смарт-квартиру в новом доме. Общая площадь 20 кв м, а состояние – «после строителей». В доме современные лифты, видеонаблюдение, закрытый двор. Жилье находится в конце проспекта Богдана Хмельницкого.

За 512 тыс грн в Днепре можно купить однокомнатную квартиру в районе улицы Данилы Нечая. В жилье 16, 5 кв м общей площади, находится оно на 4 этаже 9-ти этажного дома. В квартире сделан косметический ремонт.

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