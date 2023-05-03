50 пакетов каннабиса: полицейские из Кривого Рога задержали наркоторговца

Участковый офицер совместно с полицейскими в составе следственно-оперативной группы провели осмотр и изъяли у 40-летнего прохожего 50 слип-пакетиков с наркотическим веществом. Он планировал сбыть это путем создания закладок.
Все изъятое направили на экспертное исследование.
3 мая мужчине сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренном ч. 2 ст. 307 УКУ – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Ему грозит наказание на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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