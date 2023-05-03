50 пакетов каннабиса: полицейские из Кривого Рога задержали наркоторговца

Участковый офицер совместно с полицейскими в составе следственно-оперативной группы провели осмотр и изъяли у 40-летнего прохожего 50 слип-пакетиков с наркотическим веществом. Он планировал сбыть это путем создания закладок. Все изъятое направили на экспертное исследование. 3 мая мужчине сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренном ч. 2 ст. 307 УКУ – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ему грозит наказание на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Это уже второй раз за эту неделю...

Цена на породистого котенка с документами и паспортами в Днепре…

На войне погиб защитник из Днепропетровской области Александр Гридчин 9 мая оборвалась жизнь 41-летнего защитника из Днепропетровской области Александра Гридчина. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Бахмут Донецкой области. У воина остались родители. просмотров

Сложно, но контролировано: ситуация на фронте сегодня 3 мая Украинские военные отбили около 30 вражеских атак в Донецкой области и уничтожили склад боеприпасов противника. просмотров

В Украине ограничили выдачу бесплатных LED-лампочек: доступен ли обмен в Днепре В Украине сократили программу обмена ламп накаливания на LED-лампочки. Теперь бесплатные лампы украинцы смогут получить только в центральных отделениях Укрпочты в 23 населенных пунктах страны. просмотров