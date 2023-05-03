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50 пакетов каннабиса: полицейские из Кривого Рога задержали наркоторговца

Сегодня 20:30
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В Покровском районе Кривого Рога полицейские задержали мужчину.

Новости Днепра про 50 пакетов каннабиса: полицейские из Кривого Рога задержали наркоторговца

Участковый офицер совместно с полицейскими в составе следственно-оперативной группы провели осмотр и изъяли у 40-летнего прохожего 50 слип-пакетиков с наркотическим веществом. Он планировал сбыть это путем создания закладок.

Все изъятое направили на экспертное исследование.

3 мая мужчине сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренном ч. 2 ст. 307 УКУ – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Ему грозит наказание на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Новости Днепра про 50 пакетов каннабиса: полицейские из Кривого Рога задержали наркоторговцаУкраїнська Новости Днепра про 50 пакетов каннабиса: полицейские из Кривого Рога задержали наркоторговцаРусский

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