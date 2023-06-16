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50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело «поле» роз

Сегодня 17:52
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Розы пахнут просто невероятно!

Новости Днепра про 50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело

Светло-розовые, ярко-розовые, темно-розовые, нежные персиковые, белые и насыщенно-красные – в Днепре в парке Глобы расцвели сотни роз.

Об этом сообщает dnepr.info.

Новости Днепра про 50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело

Новости Днепра про 50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело

Если вы любите розы и вообще цветы – то это поле для вас.

Новости Днепра про 50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело

Новости Днепра про 50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело

Ими можно любоваться часами.

Новости Днепра про 50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело

Новости Днепра про 50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело

К тому же цветы невероятно приятно пахнут.

Новости Днепра про 50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело

Новости Днепра про 50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело

Днепряне и гости города не проходят мимо такой красоты – почти каждый либо фотографируется на фоне роз, либо фотографирует их!

Новости Днепра про 50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело

Новости Днепра про 50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело

Если хотите увидеть эту красоту своими глазами – то скорее отправляйтесь на прогулку в парк!

Напомним, ранее мы писали, как выглядят пляжи Одессы после подрыва Каховской ГЭС (ФОТО).

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