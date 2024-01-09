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5 главных обновлений iPhone 15 Pro Max

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Новости Днепра про 5 главных обновлений iPhone 15 Pro Max

Новый iPhone 15 Pro Max версии 2023 года получил революционные изменения по сравнению с прошлым поколениям. Они сделали гаджет более мощным и расширили функциональные возможности, тем самым добавив причин заказать iPhone 15 Pro Max. Давайте коротко рассмотрим ключевые обновления. 

Титановый корпус

Теперь смартфон выпускается в корпусе из титана, и это отличная замена алюминию. Он намного прочнее, при этом по весу металлы практически одинаковые. Смартфон не стал тяжелее, что однозначно плюс. При этом титановый сплав невероятно прочный и гарантирует внутренним узлам максимальную защиту от ударов, падений и других повреждений. 

USB-C вместо Lightning

По требованию европейских регуляторов корпорация Apple пошла на полную синхронизацию своих смартфонов. Теперь на корпусе вы найдете стандартный разъем USB-C. Теперь вы можете использовать одно зарядное устройство для планшета и смартфона, подключать сторонние аксессуары без ограничений. И это однозначно большой плюс.

Первый в своем роде процессор

Айфон 15 Про Макс работает на базе первого процессора от компании TSMC – невероятно мощного А17 Pro. Абсолютно все параметры – скорость обработки данных, продуктивность – выросли, причем на весомые 40%. Кроме того, смартфон оснащен обновленным 10-ядерным графическим процессором и нейродвижком Neural Engine, объем оперативки составляет невероятные для телефона 8 Гб – как в среднем ноутбуке для работы и учебы.  

Управление с кнопкой Action

Теперь на месте рычажка, который в прошлых поколениях позволял перевести телефон в беззвучный режим, разместилась кнопка Action. Вы можете настроить ее самостоятельно и установить на нее быстрый доступ к функции, которой пользуетесь чаще всего. Например, фронтальной камере, фонарику или видеозвонкам. Это помогает экономить время. 

Улучшенный камерный модуль

Камерный модуль нового флагмана традиционно на высоте. Он состоит из фронталки и сразу 3 задних объективов, технические параметры которых усовершенствовали. Появился телескопический объектив, который приближает изображение без утраты качества. Значительные усовершенствования получили ночной и портретный режимы съемки за счет обновлений программного обеспечения. С ними вы сможете создавать контент профессионального уровня, даже если никогда раньше не занимались видеосъемкой или искусством фотографии. 

Купить новый флагман Айфон 15 Про Макс на лучших условиях в Украине предлагает интернет-магазин продукции Apple My Cloud Store. Более детальную информацию вы найдете на официальном сайте магазина. 

Новости Днепра про 5 главных обновлений iPhone 15 Pro MaxРусский

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