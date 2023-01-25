43 новых случая: какая ситуация с коронавирусом в Днепре

Об этом сообщает Департамент здравоохранения населения Днепровского городского совета.
Количество обнаруженных за сутки случаев COVID-19:
Выздоровели по данным лабораторного центра 18 человек, еще 34 пациента по информации центров первичной помощи. На стационарном лечении находятся 40 человек.
За прошедшие сутки в центрах вакцинации Днепра сделано 215 прививок от COVID-19. Всего по состоянию на 25.01.23 в городе сделано 1 105 709 прививок.
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