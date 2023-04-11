42 слип-пакета: в Никопольском районе разоблачили наркосбытчика

34-летний мужчина имел при себе 42 слип-слип пакета с кристаллическим веществом, похожим на психотропную, которую планировал сбыть.

Разоблачили злоумышленника полицейские Никопольского РУП. В ходе обыска у него обнаружили расфасованные и подготовленные для сбыта психотропные вещества.



В рамках уголовного производства вещества были изъяты и направлены на экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что в слип-пакете сохранялось психотропное вещество «PVP».

В настоящее время наркосбытчику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 307 – незаконное приобретение, хранение в целях сбыта, если предметом таких действий были особо опасные психотропные вещества Уголовного кодекса Украины.

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