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  • 40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по Днепру

40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по Днепру

Сегодня 12:06
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В Днепре выясняют последствие ночного ракетного удара.

Новости Днепра про 40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по Днепру

Ночные ракетные удары наделали беды в Днепре. Так, по состоянию на данный момент, известно о 4 домах, пострадавших в результате взрыва. По предварительным подсчетам, выбито около 40 окон в многоэтажках.

Жителей просят обращаться к председателям местных управлений, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное имущество, — об этом сообщил начальник организационного отдела департамента самоорганизации населения горсовета Владислав Макарец.

По словам днепрян, взрывом вынесло окна в зданиях на территории яхт-клуба Сечь.

Новости Днепра про 40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по Днепру

Жители города также находят обломки сбитых ракет.

Новости Днепра про 40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по Днепру

Вот так выглядит одна из пострадавших квартир.

Новости Днепра про 40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по Днепру

Новости Днепра про 40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по Днепру

Новости Днепра про 40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по Днепру

Новости Днепра про 40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по Днепру

Напомним, сегодня россияне несколько раз атаковали Днепропетровщину. Днепряне слышали пять мощных взрывов. По данным ОВА, есть попадания в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах. По предварительным данным, один человек погиб, двое – ранены. Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Последствия уточняются.

В ПвК «Схід» сообщили, что над Днепропетровщиной удалось сбили 7 ракет. Всего по Украине ночью запустили 81 ракету разных типов и 8 дронов-камикадзе. Среди них даже было 6 сверхзвуковых Кинжалов, а также 6 ракет х-22, которые сбить невозможно.

По уточненным данным от областной прокуратуры, в Павлоградском районе в результате ракетных ударов один человек погиб, двое пострадали.

Новости Днепра про 40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по Днепру

Новости Днепра про 40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по Днепру

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Новости Днепра про 40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по ДнепруУкраїнська Новости Днепра про 40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по ДнепруРусский

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