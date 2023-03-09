40 выбитых окон и обломки ракет посреди улицы: новые подробности о ночных ударах по Днепру

Ночные ракетные удары наделали беды в Днепре. Так, по состоянию на данный момент, известно о 4 домах, пострадавших в результате взрыва. По предварительным подсчетам, выбито около 40 окон в многоэтажках.
Жителей просят обращаться к председателям местных управлений, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное имущество, — об этом сообщил начальник организационного отдела департамента самоорганизации населения горсовета Владислав Макарец.
По словам днепрян, взрывом вынесло окна в зданиях на территории яхт-клуба Сечь.
Жители города также находят обломки сбитых ракет.
Вот так выглядит одна из пострадавших квартир.
Напомним, сегодня россияне несколько раз атаковали Днепропетровщину. Днепряне слышали пять мощных взрывов. По данным ОВА, есть попадания в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах. По предварительным данным, один человек погиб, двое – ранены. Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Последствия уточняются.
В ПвК «Схід» сообщили, что над Днепропетровщиной удалось сбили 7 ракет. Всего по Украине ночью запустили 81 ракету разных типов и 8 дронов-камикадзе. Среди них даже было 6 сверхзвуковых Кинжалов, а также 6 ракет х-22, которые сбить невозможно.
По уточненным данным от областной прокуратуры, в Павлоградском районе в результате ракетных ударов один человек погиб, двое пострадали.
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