+40 будут мучить Украину еще две недели: когда в Днепре ждать пик адской жары

Адская жара еще долго будет мучить Украину.

Еще минимум две недели продержится жара до 40 градусов на территории Украины. Такие прогнозы дает синоптик Наталья Диденко. Пик адской жары придется на 14-17 июля. Похолодания пока ждать не стоит, но в эту среду, 10 июля есть вероятность дождей с грозами на северо-востоке Украины.

Осадки могут задеть границу Днепропетровщины, а именно вечером 9 июля ожидается дождь вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина-Днепропетровщина-Херсонщина.

Впрочем, жару этот дождь не прогонит. Температура воздуха 10 июля составит на западе и севере +30+34 градуса, в центральных областях, в южной части и на востоке Украины +33+37, местами +36+39 градусов.

А вот синоптические сайты прогнозируют пик жары в Днепре уже завтра, 10 июля.

Напомним, В Днепре сохраняется V уровень опасности из-за жары.

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