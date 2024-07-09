+40 будут мучить Украину еще две недели: когда в Днепре ждать пик адской жары

Еще минимум две недели продержится жара до 40 градусов на территории Украины. Такие прогнозы дает синоптик Наталья Диденко. Пик адской жары придется на 14-17 июля. Похолодания пока ждать не стоит, но в эту среду, 10 июля есть вероятность дождей с грозами на северо-востоке Украины.
Осадки могут задеть границу Днепропетровщины, а именно вечером 9 июля ожидается дождь вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина-Днепропетровщина-Херсонщина.
Впрочем, жару этот дождь не прогонит. Температура воздуха 10 июля составит на западе и севере +30+34 градуса, в центральных областях, в южной части и на востоке Украины +33+37, местами +36+39 градусов.
А вот синоптические сайты прогнозируют пик жары в Днепре уже завтра, 10 июля.
Напомним, В Днепре сохраняется V уровень опасности из-за жары.
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