4 трендовых платья для зимы 2023

Зимние и осенние платья не так часто меняются на модных подиумах. Дизайнеры в основном ориентируются на одни и те же тренды, только незначительно видоизменяя их.

В прошлом сезоне платья носили со спуском на одно плечо. Сегодня, учитывая небольшие морозы зимой, можно купить платья из теплого трикотажа на intertop.ua. Но перед этим разберемся с трендами на 2023 год и теми фасонами, на которые точно стоит обратить внимание в новом сезоне.

Деловой и офисный стиль женских платьев

Среди популярных тенденций на зиму 2023 года — деловые офисные платья. В новом воплощении дизайнеры используют приталенные и свободные фасоны. При этом среди топовых расцветок классика. Выбирайте для работы платье в черном, бежевом, молочном и сером оттенках. Возможны многоцветные варианты.

При этом разбавьте образ ботинками или сапогами, заметной подвеской или серьгами. Строгие офисные платья представлены в коллекциях Vero Moda, DeFacto и других брендов.

Удобный трикотаж

Среди фаворитов каждого холодного сезона бесспорно появляется трикотажное платье. Здесь вы можете выбрать:

заметный рубчик на ткани;

объемный рукав;

высокий ворот;

разрезы на ногах или вырезы на плечах.

Платья могут быть приталенными или свободными — здесь нет ограничений. Довольно популярны модели, похожие на удлиненный свитер: в них особенно удобно в холодное время года, их не нужно гладить и слишком заморачиваться с сочетаемостью. Подобные модели есть в коллекциях Trendyol.

Пышные рукава

Тренды предстоящей зимы во многом повторяют прошлогодние. Пышные рукава снова в деле. С их помощью вы создаете идеальный акцент. Причем такой дизайн доступен на многих моделях. В основном это сочетается с трикотажными, шелковыми, бархатными материалами. Поверх такого платья можно надеть свободный жакет или кардиган.

В некоторых вечерних вариантах пышный рукав делают из фатина или другого легкого материала. Выглядят они стильно, празднично и изысканно.

Клетчатый принт

Узор в клетку — отличный вариант для зимнего платья. В холодное время такой наряд идеально сочетается с высокими сапогами и пальто. Среди трендовых вариантов могут быть сарафаны в клетку, стильные трикотажные и шерстяные модели. Очень важно подобрать принт правильного размера, ведь крупная клетка может визуально полнить и искажать пропорции фигуры.

В Интертоп также есть модели в клетку брендов H&M, Only.

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