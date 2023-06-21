4 раза враг ударил по Никопольщине: подробности

Люди не пострадали. Но повреждены 4 частных дома и столько же хозяйственных построек, разбита линия электропередач.

В город прилетели около 30 снарядов из тяжелой артиллерии – сообщили в Днепр ОВА.

Под обстрелы снова попали Мировская община и больше всего – Никополя.

Россияне пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях…

В Днепре утвердили безвозмездный проезд в общественном транспорте для людей,…

Официально: в Днепре утвердили льготы в транспорте для людей с 3 группой инвалидности В Днепре утвердили безвозмездный проезд в общественном транспорте для людей, имеющих ІІІ группу инвалидности. Такое решение депутаты городского совета приняли 21 июня на заседании 38-й сессии. просмотров

Ситуация на фронте сегодня 21 июня Россияне пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. А украинские военные атаковали пункт управления и склад боеприпасов противника. просмотров

Украинские беженцы в Польше могут учиться профессиям бесплатно для работы в ЕС Украинцы в Польше имеют право получить бесплатное профильное образование в этой стране. Учиться и получить соответствующий диплом могут также люди с временной защитой. 0 просмотров