39-летний боец из Днепропетровской области погиб в бою за Украину

Его жизнь оборвалась недалеко от поселка Спорный Донецкой области. Мужчина был из села Николаевка Софиевской громады.
Владимир был храбрым воином, верным и преданным военному делу. Он сражался до последнего вздоха.
Об этом сообщили в Криворожской районной государственной администрации.
«Не хватает слов, чтобы передать печаль и боль, которые коснулись не только семьи Владимира черным крылом, но и всех, кого защищал храбрый воин, за которого он отдал свою жизнь. В горькой скорби склоняем головы перед памятью об украинском солдате и его подвигах, его мужестве и преданности родной Родине. Вечная слава и вечная память Герою», — отметил глава военной администрации Криворожского района Евгений Сытниченко.
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