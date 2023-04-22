36-летнему жителю Каменского оторвало руку взрывчаткой: пострадавший был пьяным

Взрыв в многоквартирном доме послышался примерно в 00:30. Тогда же в службу «Скорой помощи» поступил вызов. Об этом в своем Facebook рассказала сотрудница экстренной медицинской помощи Лариса Буданцева.
Прибыв на место вызова, медики установили, что мужчине оторвало кисть. Происхождение взрывного устройства пока неизвестно.
«Из-за чрезмерного употребления алкоголя люди иногда совершают необъяснимые поступки… Сразу было начато оказание экстренной медицинской помощи: остановка массивного кровотечения наложением турникета, внутривенный доступ, обезболивание, инфузионная терапия и асептическая обработка раневой поверхности», — прокомментировала Лариса Буданцева.
Пострадавшему установили диагноз — «Травматическая ампутация левой кисти. Геморрагический шок II ст. Алкогольное опьянение», после чего госпитализировали в больницу для дальнейшего лечения.
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