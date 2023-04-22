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  • 36-летнему жителю Каменского оторвало руку взрывчаткой: пострадавший был пьяным

36-летнему жителю Каменского оторвало руку взрывчаткой: пострадавший был пьяным

Сегодня 17:05
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В субботу ночью, 22 апреля, в одной из квартир в Каменском прогремел взрыв. Как выяснилось, там 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил развлечься со взрывоопасным предметом, который в итоге сдетонировал прямо у него в руках.

Новости Днепра про 36-летнему жителю Каменского оторвало руку взрывчаткой: пострадавший был пьяным

Взрыв в многоквартирном доме послышался примерно в 00:30. Тогда же в службу «Скорой помощи» поступил вызов. Об этом в своем Facebook рассказала сотрудница экстренной медицинской помощи Лариса Буданцева.

Прибыв на место вызова, медики установили, что мужчине оторвало кисть. Происхождение взрывного устройства пока неизвестно.

«Из-за чрезмерного употребления алкоголя люди иногда совершают необъяснимые поступки… Сразу было начато оказание экстренной медицинской помощи: остановка массивного кровотечения наложением турникета, внутривенный доступ, обезболивание, инфузионная терапия и асептическая обработка раневой поверхности», — прокомментировала Лариса Буданцева.

Пострадавшему установили диагноз — «Травматическая ампутация левой кисти. Геморрагический шок II ст. Алкогольное опьянение», после чего госпитализировали в больницу для дальнейшего лечения.

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Новости Днепра про 36-летнему жителю Каменского оторвало руку взрывчаткой: пострадавший был пьянымУкраїнська Новости Днепра про 36-летнему жителю Каменского оторвало руку взрывчаткой: пострадавший был пьянымРусский

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