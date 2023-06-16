35 трубочек с кристаллическим веществом: в Кривом Роге задержали мужчину с наркотиками

Несколько дней назад в Ингулецком районе в патрульные поступило сообщение о подозреваемом мужчине, который прогуливается в запрещенной зоне по улице Савицкого.

Об этом сообщили на странице патрульной полиции Кривого Рога в фейсбуке.

Сотрудники патрульной полиции прибыли по указанному адресу и обнаружили мужчину, похожего на описание, предоставленное заявителем. Инспекторы провели поверхностный осмотр, во время которого обнаружили у 36-летнего жителя Кривого Рога 35 трубочек с кристаллическим веществом.

Для дальнейшего расследования дела патруль вызвал на место происшествия следователей Криворожского районного управления полиции №7.

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