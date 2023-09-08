32 семьи военных области получили ключи от квартир в новом доме

«Этот дом теперь станет для новых жителей родным. Он много лет стоял недостроен. Пустую «коробку» в современные дома превратили уже во время большой войны. Люди, защищающие Украину, должны чувствовать нашу заботу. Они этого заслуживают», – отметил глава региона Сергей Лысак.
В четырехэтажке – 8 однокомнатных, 16 двухкомнатных, 8 трехкомнатных квартир. Она построена по современным технологиям: имеет утепленные стены, энергосберегающие окна, автономное отопление. Дома – с ремонтом.
«Да, идет полномасштабная война, но жизнь продолжается. Очень хочется, чтобы в новых квартирах поселились радость, детский смех, согласие», – сказал городской голова Борис Филатов.
Военный Михаил Ждал собственного жилья 7 лет. Все это время жил с семьей у родителей жены. Теперь, говорит, будет собственное пространство. С радостью будет возвращаться сюда со службы к женщине и сыну.
Тем временем 5-летний Алексей уже решил, что будет стоять в его новой комнате. Прежде всего, рассказал кровать, чтобы спать. А еще стол для учебы, потому что скоро в школу.
«Мы счастливы. Начинаем новый этап в жизни. На кухне как настоящая хозяйка в первую очередь приготовлю борщ. И вареников своим ребятам налеплю. Это будет зона мамы. И обязательно много цветов будет в квартире», – запланировала жена военного Анна.
Она добавила, что на новом месте комфортно. Очень зеленый и живописный двор. С беседками, детской и спортивной площадками.
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