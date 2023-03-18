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  • 32-летнего жителя Днепропетровщины осудили на 5 лет за кражу телефона в Калуше

32-летнего жителя Днепропетровщины осудили на 5 лет за кражу телефона в Калуше

Сегодня 11:58
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Суд доказал, что 32-летний уроженец Днепропетровщины без постоянного места жительства и регистрации совершил кражу в городе Калуш Ивано-Франковской области в условиях военного положения.

Новости Днепра про 32-летнего жителя Днепропетровщины осудили на 5 лет за кражу телефона в Калуше

Мужчина, который ранее уже был неоднократно судим, еще в декабре 2022 года пришел к знакомому в гости. Когда хозяин дома отвлекся, гость украл со стола мобильный телефон, после чего скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Калушский горрайонный суд признал уроженца Днепропетровской области виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

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