309 сутки заканчиваются: ситуация на Днепропетровщине

Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 309 сутки подходит к концу.Во время масштабной атаки по территории Украины в нашу область ни одной вражеской ракеты не прилетело.Впрочем, без артиллерийских обстрелов все же не обошлось.После обеда и под вечер оккупационные войска России обстреляли Никопольщину. Снаряды от тяжелой артиллерии и РСЗО прилетели в Никополь, Покровскую и Красногригорьевскую общины.К счастью – без жертв. Масштабы повреждений уточняются. В других районах Днепропетровщины день выдался тихим, — говорится в сообщении.
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