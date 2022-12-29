309 сутки заканчиваются: ситуация на Днепропетровщине

В течение дня Никопольщина была объектом вражеских обстрелов.

Об этом сообщает ДОР.

Полномасштабное военное вторжение России в Украину, 309 сутки подходит к концу.

Во время масштабной атаки по территории Украины в нашу область ни одной вражеской ракеты не прилетело.

Впрочем, без артиллерийских обстрелов все же не обошлось.

После обеда и под вечер оккупационные войска России обстреляли Никопольщину. Снаряды от тяжелой артиллерии и РСЗО прилетели в Никополь, Покровскую и Красногригорьевскую общины.

К счастью – без жертв. Масштабы повреждений уточняются. В других районах Днепропетровщины день выдался тихим, — говорится в сообщении.