30 декабря — день траура по погибшим во время массированного ракетного удара по Днепру

Предновогодняя суббота 30 декабря будет днем траура по погибшим из-за российской атаки жителям Днепра. Такое срочное распоряжение выдал мэр Борис Филатов.
В этот день почтят память шестерых, погибших в результате террористической атаки на Днепр, людей. Перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий, учреждений, заведений горсовета опустят государственные флаги. Остальные предприятия могут по желанию приобщиться к чествованиям и вывесить государственные флаги с черными лентами.
У подъездов домов, рядом с местом прилета по ТЦ, еще до объявления траурного дня, местные приспустили государственные флаги в память наших земляков, погибших в результате циничной атаки РФ. Об этом сообщил Назар Каримов.
По состоянию на 17:00 известно о шести погибших и 30 пострадавших в результате ракетного удара по Днепру. 20 пострадавших в больнице, трое – «тяжелые».
Следует заметить, что в Одессе, которая тоже сегодня страдала от террора РФ, 30 декабря также объявлено днем траура.
Читайте также:
Автор:
Врач рассказала о первых минутах после удара по роддому Днепра.
Важная информация!
Погиб легендарный баскетболист и известный тренер Виктор Кобзистый.
Сегодня россияне еще раз подтвердили, что они – террористы.
Врач рассказала о первых минутах после удара по роддому Днепра.
Над Польшей во время утреннего обстрела Украины летала российская ракета.
Важная информация!
Цены на жилье могут отличаться в каждом районе города. Купить квартиру в Самарском районе Днепра может быть немного дешевле, чем в Соборном, но на цену также влияет и состояние самого жилья, инфраструктура рядом, состояние дома и этаж, на котором находится…
Погиб легендарный баскетболист и известный тренер Виктор Кобзистый.
Сегодня россияне еще раз подтвердили, что они – террористы.
В Украине несколько изменили условия предоставления отпусков во время войны.
К сожалению, от полученных травм бабушка умерла на месте.
Работа транспорта постепенно восстанавливается.
В Криворожском районе также установили комендатуру.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!