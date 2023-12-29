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  • 30 декабря — день траура по погибшим во время массированного ракетного удара по Днепру

30 декабря — день траура по погибшим во время массированного ракетного удара по Днепру

Сегодня 17:34
просмотров

В Днепре 30 декабря почтят память погибших во время ракетной атаки на город.

Новости Днепра про 30 декабря - день траура по погибшим во время массированного ракетного удара по Днепру

Предновогодняя суббота 30 декабря будет днем траура по погибшим из-за российской атаки жителям Днепра. Такое срочное распоряжение выдал мэр Борис Филатов.

В этот день почтят память шестерых, погибших в результате террористической атаки на Днепр, людей. Перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий, учреждений, заведений горсовета опустят государственные флаги. Остальные предприятия могут по желанию приобщиться к чествованиям и вывесить государственные флаги с черными лентами.

Новости Днепра про 30 декабря - день траура по погибшим во время массированного ракетного удара по Днепру

У подъездов домов, рядом с местом прилета по ТЦ, еще до объявления траурного дня, местные приспустили государственные флаги в память наших земляков, погибших в результате циничной атаки РФ. Об этом сообщил Назар Каримов.

Новости Днепра про 30 декабря - день траура по погибшим во время массированного ракетного удара по Днепру

По состоянию на 17:00 известно о шести погибших и 30 пострадавших в результате ракетного удара по Днепру. 20 пострадавших в больнице, трое – «тяжелые».

Следует заметить, что в Одессе, которая тоже сегодня страдала от террора РФ, 30 декабря также объявлено днем траура.

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Новости Днепра про 30 декабря - день траура по погибшим во время массированного ракетного удара по ДнепруУкраїнська Новости Днепра про 30 декабря - день траура по погибшим во время массированного ракетного удара по ДнепруРусский

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