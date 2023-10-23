255 млн за полгода: экс-военком из Днепра вошел в пятерку глав ТЦК, в которых НАПК нашло «подозрительные» активы

Об этом говорится на сайте НАПК.
После того как НАПК начало мониторинг образа жизни областных военкомов, стало известно о нескольких резонансных делах. В частности, в июле ДБР сообщила о подозрении экс-начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову, который мог незаконно обогатиться на 188 млн. гривен.
Всего НАПК выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения более чем на 255 млн грн. И это только за последние полгода.
В антирейтинг вошли шесть военнослужащих, которыми теперь занимаются соответствующие органы:
Как отметили в НАПК, одна из самых распространенных коррупционных практик, создающая условия для незаконного обогащения военкомов, является получение ими неправомерной выгоды за предоставление военнообязанным возможности избежать мобилизации из-за признания лица непригодным к службе решением ВЛК.
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