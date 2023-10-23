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255 млн за полгода: экс-военком из Днепра вошел в пятерку глав ТЦК, в которых НАПК нашло «подозрительные» активы

Сегодня 14:16
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Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало результаты мониторинга образа жизни руководства территориальных центров комплектования и социальной поддержки за последние полгода.

Новости Днепра про 255 млн за полгода: экс-военком из Днепра вошел в пятерку глав ТЦК, в которых НАПК нашло

Об этом говорится на сайте НАПК.

После того как НАПК начало мониторинг образа жизни областных военкомов, стало известно о нескольких резонансных делах. В частности, в июле ДБР сообщила о подозрении экс-начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову, который мог незаконно обогатиться на 188 млн. гривен.

Всего НАПК выявило необоснованные активы или признаки незаконного обогащения более чем на 255 млн грн. И это только за последние полгода.

В антирейтинг вошли шесть военнослужащих, которыми теперь занимаются соответствующие органы:

  • бывший начальник Одесского областного ТЦК Евгений Борисов, которому в июле 2023 года работники ДБР сообщили о подозрении за незаконное обогащение более чем на 188 млн грн и умышленное уклонение от несения службы. Правоохранители заинтересовались должностным лицом после выхода журналистского расследования, в ходе которого выяснилось, что его мать владеет испанской виллой стоимостью 3,7 млн. евро;
  • заместитель Борисова, начальник сектора комплектования Одесского областного ТЦК Денис Галушко. Во время проверки должностного лица НАПК выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения на 14 млн грн. Материалы уже отправили в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона;
  • начальник Малиновского районного ТЦК города Одессы Вячеслава Кушнерова. Он мог обогатиться более чем на 47 млн грн. НАПК направило собранные материалы в СУ ГУНП в Николаевской области. Декларант должен объяснить происхождение своих активов;
  • начальник Днепропетровского областного ТЦК Анатолий Пикало. НАПК выявило у него признаки незаконного обогащения почти на 8,5 млн грн;
  • заместитель начальника Полтавского областного ТЦК, который также приобрел 1,8 млн грн необоснованных активов, – материалы дела переданы в САП;
  • начальника Самборского районного ТЦК Львовской области – материалы дела по взысканию 4,4 млн грн необоснованных активов также переданы в САП;

Как отметили в НАПК, одна из самых распространенных коррупционных практик, создающая условия для незаконного обогащения военкомов, является получение ими неправомерной выгоды за предоставление военнообязанным возможности избежать мобилизации из-за признания лица непригодным к службе решением ВЛК.

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Новости Днепра про 255 млн за полгода: экс-военком из Днепра вошел в пятерку глав ТЦК, в которых НАПК нашло Українська Новости Днепра про 255 млн за полгода: экс-военком из Днепра вошел в пятерку глав ТЦК, в которых НАПК нашло Русский

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