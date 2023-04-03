25 років віддала Дніпровському оперному театру: завтра прощатимуться із Ольгою Орловою

Прощання відбудеться 4 квітня, о 12.00 в фойє театру.

Про це повідомляє Дніпропетровський академічний театр опери та балету.

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