240 свертков и 25 локаций: патрульные Днепра поймали закладчика в АНД районе

Патрульные Днепра поймали закладчика на улице Луговской в АНД районе.

Полицейские отрабатывали в Амур-Нижнеднепровском районе сообщения о грабеже. На улице Луговской инспекторы увидели подозрительного гражданина, похожего по приметам, и решили пообщаться с ним.

Мужчина нервничал и старался как можно быстрее уйти. И на это были причины.

У гражданина обнаружили два больших пакета со свертками, внутри которых было вещество растительного и кристаллического происхождения, похожее на наркотическое. В общей сложности 240 свертки. В телефоне мужчины развевались фотографии 25 локаций, где им уже были разложены закладки.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Обнаруженные вещества изъяли для проведения экспертизы. Гражданин был доставлен в отделение полиции.

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