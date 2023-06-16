230 рыб: водный патруль Днепропетровщины обнаружил браконьера

В поселке Днепровское Верхнеднепровского района во время комендантского часа патрульные роты по обслуживанию водных объектов остановили для проверки водителя автомобиля ВАЗ.

Оккупанты сосредоточили свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском…

«Кинжалы» и «Калибры»: ситуация на вечер сегодня 16 июня Оккупанты сосредоточили свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. Украинские военные атаковали 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 артиллерийских подразделения врага на огневых позициях. просмотров

Ищут более двух недель: криворожские правоохранители разыскивают мужчину 40-летний Дмитрий Лупало 28 мая мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. просмотров

В Днепре на Амуре горел гараж с автомобилем внутри (ФОТО) 16 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в гаражном кооперативе на улице Янтарная Амур-Нижнеднепровского района города Днепр из металлического гаража идет дым. просмотров

В Днепре 17 июня ряд автобусов и троллейбусов изменят свой маршрут В Днепре некоторые троллейбусы и автобусы временно изменят маршрут в связи с перекрытием движения транспорта по пр. Леси Украинки. просмотров