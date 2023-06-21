222 тысячи ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил потери рф в войне

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.23 ориентировочно составили:

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 540 российских оккупантов, таким образом потери армии РФ в живой силе уже составили около 222 тысяч своих военных. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 35 дронов противника, 9 танков и 32 артсистемы.

Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском…

В Днепре на улице Титова мужчина ограбил магазин и сбежал…

21 июня 2023 года электротранспорт будет работать в штатном режиме…

Как в Днепре работает общественный транспорт 21 июня 21 июня 2023 года электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

Враг нанес 83 авиационных удара: ситуация на фронте сегодня Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений. просмотров

На войне с рашистами погиб Александр Гулько из Днепропетровщины 5 июня, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, героически погиб на никопольчанин, солдат Гулько Александр Владимирович. просмотров

Нырнула в воду и исчезла: водолазы из Днепра достали из воды тело девушки В Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что во время купания в реке Днепр у улицы Набережная Заводского района города Каменское, девушка нырнула в воду и скрылась из виду. просмотров