21-летний житель Днепра ограбил 84-летнюю бабушку

В Днепре из дома 84-летней женщины украли ноутбук.

Как рассказали в патрульной полиции Днепра, неизвестный ограбил пенсионерку в Соборном районе города.

84-летняя женщина обратилась к стражам порядка и рассказала, что малознакомый мужчина разбил окно в ее доме, проник внутрь и забрал ноутбук.

Инспекторы сразу отправились на место происшествия. По дороге в дом заявительницы они увидели мужчину, у которого были следы крови на лице, а в руках он держал ноутбук. Когда патрульные спросили его, что произошло, он рассказал, что его пытались ограбить и избили.

21-летний парень походил на злоумышленника, который мог ограбить пенсионерку, поэтому инспекторы снова позвонили заявительнице, которая подтвердила, что именно он может быть грабителем.

Во время разговора с заявительницей мужчина пытался сбежать, но его остановили. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу и доставили гражданина в отдел полиции.

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