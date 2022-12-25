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2023 год будет годом победы, — Ермак о планах Украины в следующем году

Сегодня 16:00
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Глава ОП Андрей Ермак назвал следующий год победным для Украины.

Новости Днепра про 2023 год будет годом победы, - Ермак о планах Украины в следующем году

В своем комментарии The Guardian Андрей Ермак рассказал о планах Украины на 2023 год. По словам главы Офиса президента, он надеется, что следующий год будет годом победы для Украины.

Мы сделаем все, чтобы вернуть наши территории. Я понимаю, что это трудная и сложная работа. Наша героическая нация продолжит борьбу, я уверен, что следующий год будет действительно годом победы, – сказал Ермак.

На вопрос журналистов, включает ли победа возвращения Крыма, Ермак ответил, что да.

Глава ОП также отметил, что ожидает помощи от партнеров и верит, что Украина получит все необходимое для победы. Последний визит Зеленского в США он назвал сигналом для других партнеров.

Сигнал, что США верят в нашу победу, – отметил Ермак.

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Новости Днепра про 2023 год будет годом победы, - Ермак о планах Украины в следующем годуУкраїнська Новости Днепра про 2023 год будет годом победы, - Ермак о планах Украины в следующем годуРусский

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