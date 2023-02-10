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20 нових випадків: у Дніпрі не відступає коронавірус

Сегодня 10:00
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У Дніпрі протягом доби лабораторними центрами зафіксовано 20 випадків захворювання на COVID-19.

Новости Днепра про 20 нових випадків: у Дніпрі не відступає коронавірус

На стаціонарному лікуванні від COVID-19 перебувають 42 особи.

В центрах вакцинації зроблено 292 щеплення від COVID-19.

Усього вже проведено 1108756 щеплень.

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Новости Днепра про 20 нових випадків: у Дніпрі не відступає коронавірусУкраїнська Новости Днепра про 20 нових випадків: у Дніпрі не відступає коронавірусРусский

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