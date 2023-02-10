20 нових випадків: у Дніпрі не відступає коронавірус

На стаціонарному лікуванні від COVID-19 перебувають 42 особи.
В центрах вакцинації зроблено 292 щеплення від COVID-19.
Усього вже проведено 1108756 щеплень.
Читайте також:
Автор:
В Днепре есть угроза ракетного удара
В Днепре звание Почетный гражданин города Днепр может получить еще…
В разгар сезон простуд, а погода на улице «способствует» переломам,…
1970-е годы можно назвать рассветом послевоенного Днепра. В городе начинают…
Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.
В Днепре есть угроза ракетного удара
Оккупанты ночью атаковали Днепр и область «Шахедами» и ракетами. Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.
В Днепре из-за аварийных работ на ул. 20-летия Победы и на ул. Яна Гуса отсутствует вода.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.
В Днепровском районе в поселке Опытное мужчина обокрал дом.
Ученики Криворожской гимназии №114 (ул. Каткова) научились превращать бытовые отходы в полезное дело.
Зонт сегодгня не понадобится!
В Днепре слышали взрывы.
Российские военные запустили по территории Украины беспилотные летучие аппараты. Жителей южных и центральных областей предупредили об опасности.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!