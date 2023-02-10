20 нових випадків: у Дніпрі не відступає коронавірус

У Дніпрі протягом доби лабораторними центрами зафіксовано 20 випадків захворювання на COVID-19.

1970-е годы можно назвать рассветом послевоенного Днепра. В городе начинают…

В разгар сезон простуд, а погода на улице «способствует» переломам,…

В Днепре звание Почетный гражданин города Днепр может получить еще…

В Днепре есть угроза ракетного удара

Атака Дніпропетровщини «Шахедами» і ракетами: офіційні подробиці Оккупанты ночью атаковали Днепр и область «Шахедами» и ракетами. Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. просмотров

В Днепре на маршруты вышли 43 троллейбуса и 60 трамваев Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня. 0 просмотров