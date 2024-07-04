2,38 млрд грн потратят на дороги в Украине: сколько выделят Днепропетровской области

Правительство выделило средства на восстановление автомобильных дорог в приграничных и прифронтовых регионах. Финансирование на это будет и в Днепропетровской области. Об этом говорится на сайте Минэкономики.
Днепропетровская область получит 196,4 млн. грн. на восстановление дорог, которые используются для нужд ВСУ и гуманитарных целей.
Средства поступят в распоряжение областных администраций, которые должны согласовать, в частности, из Минобороны, Минздрава и Мининфраструктуры перечень дорог, важных для обеспечения потребностей обороны и гуманитарных целей и подлежащих восстановлению, – говорится в сообщении.
В общей сложности правительство выделило более 2,38 миллиарда гривен из резервного фонда государственного бюджета. Средства, кроме Днепропетровщины, получат еще 7 регионов:
Денежные средства поступят в распоряжение областных администраций, которые должны согласовать, в частности, из Минобороны, Минздрава и Мининфраструктуры перечень дорог, важных для обеспечения потребностей обороны и гуманитарных целей и подлежат восстановлению.
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