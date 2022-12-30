17 слип-пакетов: в Каменском жительница торговала наркотиками

В Кам'янському Дніпропетровській області затримали 27-річну місцеву мешканку за підозрою у поширенні психотропних речовин.

Полицейские вместе с бойцами полка полиции особого назначения обыскали дом подозреваемой. У нее нашли и изъяли 17 слип-пакетов с метамфетамином. Все изъятые вещества правоохранители передали на экспертное исследование.

Следователи открыли уголовное производство по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотиков, психотропных веществ либо их аналогов (часть 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины).

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