17-річна переселенк 17-летняя переселенка пыталась покончить с собой на Новом мосту в Днепреа намагалася накласти на себе руки на Новому мості в Дніпрі

Девушку в мокрой одежде обнаружили полицейские и отвели в ближайшее кафе, чтобы согреть. Прибывшим на место медикам она объяснила, что хотела покончить с собой.
Туда же приехала её мать, которая рассказала, что они переселенцы из Северодонецка Луганской области.
Что толкнуло подростка на такой отчаянный шаг, будет выяснять ювенальная служба.
Читайте також:
Автор:
В среду, 28 декабря, вечером россияне начали очередную массированную атаку на Украину при помощи иранских дронов-камикадзе.
Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что на данный момент зафиксировано движение вражеских беспилотников в сторону региона.
На улице Генерала Воливача в Днепре произошел пожар на территории двора часто дома.
Российские захватчики и наемники массово покидают места несения службы на временно оккупированных территориях Запорожской области. В розыске находятся более 200 человек.
В Новомосковске за спицы взялись простые жители города.
Полиция Кривого Рога разыскивает пропавшего без вести 45-летнего Владимира Пирога.
Форвард сборной Украины и СК "Днепр-1" Артем Довбик стал лучшим игроком года УПЛ.
Карьер на Красном Камне в Днепре – один из «неофициальных» пляжей города в летнее время. Неофициальных, потому что дно тут не чистят, состояние воды не проверяют и купаться в нем категорически запрещено. Но в летнюю жару это мало кого останавливает.…
В центре Днепра горело заброшенное здание.
В Днепре десятки домов временно без тепла.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!