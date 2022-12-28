17-річна переселенк 17-летняя переселенка пыталась покончить с собой на Новом мосту в Днепреа намагалася накласти на себе руки на Новому мості в Дніпрі

В Днепре на Новом мосту 17-летняя девушка пыталась совершить самоубийство.

Девушку в мокрой одежде обнаружили полицейские и отвели в ближайшее кафе, чтобы согреть. Прибывшим на место медикам она объяснила, что хотела покончить с собой.

Туда же приехала её мать, которая рассказала, что они переселенцы из Северодонецка Луганской области.

Что толкнуло подростка на такой отчаянный шаг, будет выяснять ювенальная служба.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: