17-летние парни, которые не стали на военный учет, могут получить повестку: будут ли их штрафовать

Несовершеннолетним молодым людям также могут послать повестку.

17-летние ребята, еще не вставшие на военный учет, могут быть вызваны повесткой. Такой комментарий журналистами «Мы — Украина» дал спикер минобороны Дмитрий Лазуткин.

По закону, в течение января-марта, в год, когда им должно исполниться 17 лет, юноши должны стать на военный учет, явившись в ТЦК с документами и пройдя медкомиссию. Если они этого не сделают по тем или иным причинам, то Территориальный центр комплектования может отправить повестку. Это не мобилизационная повестка, а оповещающая, заметил Лазуткин. Это также касается украинцев, которые выехали за границу.

Спикер Дмитрий Лазуткин отметил, что в ТЦК парню выдадут приписное, которое нужно для поступления на высшее образование. Сделать это должны также украинцы, которые уже уехали за границу.

Сейчас в Украине ужесточили административную ответственность для тех, кто не стал на учет. Однако будут ли наказывать юношей, которые не появятся в ТЦК, неизвестно. Лазуткин, на вопрос журналистов, будут ли штрафы для 17-летних ребят, ответил, что «отвергать такую ​​возможность нельзя».

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