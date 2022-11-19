15-летний парень из Днепра убегал от войны, а теперь выступит во всемирно известном оркестре в Нью-Йорке

Об этом рассказали в эфире CNN.
Дмитрию Тишину 15 лет. Еще весной он убегал от войны в США, а теперь готовится к выступлению на сцене всемирно известного Карнеги-Холл в Нью-Йорке.
Сначала он уехал вместе с мамой в Польшу, потом доехал до Берлина и через месяц добрался до США. Дмитрий музыкант играет на фаготе. Весной вез с собой маленький рюкзак с одеждой и фагот, подаренный отцом. Пока парень в Америке сам. Мама вернулась в Украину к отцу и старшему брату музыканта.
В эфире Дмитрий рассказал, что пытается звонить родным каждый день, но это тяжело из-за разницы во времени. Парень рассказал ведущей, что недавно над домом его бабушки сбили ракету оккупантов, а обломки упали на ее огород.
Дебютное выступление Дмитрия в молодежном симфоническом оркестре Нью-Йорка запланировано в эти выходные в концертном зале Карнеги-холл, в котором на протяжении более чем столетнего существования состоялись мировые премьеры известнейших симфонических произведений.
«Я очень взволнован, потому что Нью-Йоркский симфонический оркестр – лучший оркестр, в котором я когда-то играл», – признался парень.
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